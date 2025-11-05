Ο ιαπωνικός στρατός ανέπτυξε σήμερα στρατιώτες στο ορεινό τμήμα της χώρας, με σκοπό την παγίδευση αρκούδων, μετά από επείγουσα έκκληση των τοπικών αρχών. Η επιχείρηση ξεκίνησε από την πόλη Καζούνο, όπου οι κάτοικοι έχουν κληθεί να αποφεύγουν τα δάση, να μένουν στα σπίτια τους όταν νυχτώνει και να φορούν κουδούνια για να απομακρύνουν τις αρκούδες.

Από τον Απρίλιο, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 100 επιθέσεις αρκούδων, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δύο τρίτα των θανάτων σημειώθηκαν στη νομαρχία Ακίτα, όπου βρίσκονται οι πόλεις Καζούνο και Ιουάτε.

Ο δήμαρχος του Καζούνο, Σινζί Σαζαμότο, δήλωσε ότι οι κάτοικοι νιώθουν καθημερινά τον κίνδυνο, ενώ η παρουσία των στρατιωτών επηρεάζει τον τρόπο ζωής τους, με ακύρωση εκδηλώσεων και περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Οι στρατιώτες θα αναλάβουν τη μεταφορά, την εγκατάσταση και την εποπτεία των παγίδων, ενώ οι αρκούδες που θα παγιδευτούν θα θανατωθούν από εκπαιδευμένους κυνηγούς με κατάλληλα όπλα.

Οι αρχές στην Ακίτα αναφέρουν ότι τα περιστατικά εμφάνισης αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος, ξεπερνώντας τα 8.000 περιστατικά, γεγονός που οδήγησε τον κυβερνήτη της νομαρχίας να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας.

Μετά την Καζούνο, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, γνωστή για τις θερμές πηγές, τα εντυπωσιακά τοπία και τα μήλα της, οι στρατιώτες θα μεταβούν στις πόλεις Οντάτε και Κιταακίτα, με την επιχείρηση να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Το αυξανόμενο πρόβλημα αποδίδεται στον πληθυσμό αρκούδων, την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τις φυσικές πηγές τροφής και την ερήμωση των αγροτικών περιοχών, που αυξάνουν τις συναντήσεις αρκούδων με ανθρώπους, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα.