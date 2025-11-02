Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγηθεί στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, “θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής”, προτού οδηγηθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για ταυτοποίηση.