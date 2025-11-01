Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει τις θέσεις του σε ορισμένες περιοχές της πολιορκημένης πόλης Ποκρόβσκ, όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη διεισδύσει, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Κίεβο.

Το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το Κίεβο αυξάνει τον αριθμό των επιτιθέμενων δυνάμεων στην περιοχή, επισημαίνοντας πως η κατάσταση παραμένει «δύσκολη και δυναμική».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν να αποκόψουν τις γραμμές διοικητικής υποστήριξης και ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων, επιδιώκοντας να περιορίσουν τη δυνατότητα ενίσχυσής τους στην περιοχή.