Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά την πρόταση για αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2027, δηλαδή μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια προσωρινή παύση σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Γαλλία φαίνεται να οδεύει προς την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ενισχύοντας την κυβερνητική σταθερότητα. Η αναστολή της μεταρρύθμισης αποτέλεσε προϋπόθεση για τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του οποίου οι ψήφοι είναι κρίσιμοι για τη διαμόρφωση κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί χωρίς την αναστολή της μεταρρύθμισης, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο πολιτικής κρίσης, όπως είχε συμβεί με τις κυβερνήσεις Μπαϊρού και Μπαρνιέ.

Υπέρ της αναστολής ψήφισαν οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των Οικολόγων. Αντίθετα, κατά ψήφισαν οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν και του Κομμουνιστικού Κόμματος.