Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία ύστερα από σοβαρή βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της παροχής ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) επιβεβαίωσαν τη διακοπή ρεύματος και την αναστολή της λειτουργίας του μετρό στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή της, η Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED) ανέφερε ότι το εθνικό δίκτυο υπέστη γενικευμένη βλάβη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Όπως επισημαίνεται, καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας «το συντομότερο δυνατόν».

Παράλληλα, το Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα. «Στις 13:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) οι υποσταθμοί Paraiso και Isabela, που τροφοδοτούν τις Γραμμές 1 και 2 του Μετρό και τη Γραμμή 1 του Τελεφερίκ στο Σάντο Ντομίνγκο, τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω αποσύνδεσης από το εθνικό δίκτυο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τους συρμούς και τα βαγόνια.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, με πληθυσμό άνω των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Καραϊβικής, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.