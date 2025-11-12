Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο αμερικανικό τηλεοπτικό σόου «Dancing With the Stars», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του προγράμματος.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον διαγωνιζόμενο Ρόμπερτ Έρβιν (Robert Irwin) και τη χορευτική του παρτενέρ, Γουίτνεϊ Κάρσον (Witney Carson).

«Παιδιά, έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε» είπε ο Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η οποία προβλήθηκε λίγο πριν την εμφάνιση του ζευγαριού στη σκηνή. «Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη στο σόου» πρόσθεσε, χαρίζοντας ένα χαμόγελο στους διαγωνιζόμενους.

Ο πρίγκιπας δεν παρέλειψε να αστειευτεί με τον Αυστραλό οικολόγο, φωτογράφο και παρουσιαστή, επισημαίνοντας πως του έλειψε η παρουσία του στην τελετή απονομής του βραβείου Earthshot Prize, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Νοεμβρίου.

«Μας λείπεις, Ρόμπερτ. Ενώ τα γρήγορα πόδια σου χορεύουν αλλού, εγώ σε χρειάζομαι εδώ» ανέφερε ο Ουίλιαμ, ενώ απευθυνόμενος στη Γουίτνεϊ Κάρσον πρόσθεσε: «Πρέπει να τον γεμίσεις με όσο το δυνατόν περισσότερη λάμψη γίνεται».

Η εμφάνιση του πρίγκιπα αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τον Ρόμπερτ, ο οποίος είχε ακόμη μία συγκινητική στιγμή αυτή την εβδομάδα. Η αδερφή του, Μπίντι Έρβιν (Bindi Irwin) – νικήτρια του τροπαίου Mirrorball το 2015 με παρτενέρ τον Ντέρεκ Χαφ (Derek Hough) – βρέθηκε στο πλευρό του μαζί με την 5χρονη κόρη της, Γκρέις, σύμφωνα με το E! News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ