Η ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου έχει «φορέσει» τα γιορτινά της ενόψει της νηστείας των Χριστουγέννων, προσφέροντας πλούσια ποικιλία σε ψάρια και θαλασσινά για κάθε πορτοφόλι. Οι τιμές, σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους εμπόρους, παραμένουν στα περσινά επίπεδα και εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες και την ψαριά, ενώ οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να επιλέγουν μικρότερα είδη για πιο οικονομικές λύσεις χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, ο διευθυντής της ιχθυόσκαλας Βασίλης Κατσιώτης, πολλά καταστήματα και λαϊκές αγορές έχουν ήδη προμηθευτεί το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς.

Τιμές – τι να περιμένουν οι καταναλωτές

Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση:

μικρότερα ψάρια (όπως ο γαύρος) βρέθηκαν στα 6–7 ευρώ/κιλό όταν υπάρχει επάρκεια

τα μεγάλα ψάρια κυμαίνονται συνήθως 25–32 ευρώ/κιλό,

με κάποιες επιλογές (π.χ. μπακαλιάρος, καλαμάρι) σε πιο προσιτά επίπεδα 15–20 ευρώ/κιλό.

Ο κ. Κατσιώτης εξήγησε ότι «αν ο καιρός πάει ομαλά, οι τιμές από πέρσι δεν θα διαφοροποιηθούν», καθώς οι αγοραστές δεν προτίθενται γενικά να δώσουν περισσότερα.

Οικονομικές επιλογές για νοικοκυριά

Για οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό, οι εμπειρογνώμονες της ιχθυόσκαλας συνιστούν μικρότερα ψάρια όπως μαριδάκι, μικρό γαριδάκι, σαρδέλα (όταν υπάρχει επάρκεια) ως προσιτές λύσεις. Όπως ειπώθηκε, «πάντα υπάρχει και φτηνό ψαράκι που μπορούν να φάνε οι καταναλωτές μας».

Οι υπεύθυνοι της ιχθυόσκαλας τόνισαν ότι τα ψάρια που διακινούνται είναι σε άριστη κατάσταση (φτάνουν το πρωί και πωλούνται άμεσα) και ότι οι εγκαταστάσεις τηρούν κανόνες υγιεινής. Παράλληλα υπήρξε διευκρίνιση για την προστασία των ειδών: πρέπει να αποφεύγεται η αλιεία γόνου· όπως σημειώθηκε, «δεν θα δείτε ψάρια τα οποία δεν είναι νόμιμα — οι έλεγχοι μας είναι σταθεροί», γιατί η βιωσιμότητα της αλιείας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της αγοράς.