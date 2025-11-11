Από χθες το απόγευμα τα τρακτέρ των αγροτών του Έβρου, παρατάχθηκαν για μία ακόμη φορά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ενόψει της σημερινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού.

Νωρίτερα οι αγρότες με ανακοίνωσή τους, είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από εδώ, προκειμένου να μη συγκρουστούν με τους αστυνομικούς. Τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρξε πάντως χθες το βράδυ, αφού όλα κύλησαν ομαλά, παρά τον αποκλεισμό για λίγη ώρα του αεροδρομίου και τη χρήση λίγων καπνογόνων και βεγγαλικών.

Το βράδυ, με μεγάλη καθυστέρηση, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο ξεκίνησε με επίσκεψη στη Μαρώνεια και στη συνέχεια (περίπου στις 12 το μεσημέρι) στο Σταθμό Συμπίεσης της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή, θα έχει συνάντηση με νέους της πόλης και μετά θα μεταβεί στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Από νωρίς σήμερα το πρωί πάντως, κατέφθασαν στο αεροδρόμιο πολλά οχήματα της Αστυνομίας, μεταφέροντας ισχυρές δυνάμεις ΜΑΤ, αναφέρει το e-evros.gr οι οποίες με τα κράνη και τις ασπίδες τους παρατάχθηκαν μπροστά από το αεροδρόμιο, προκειμένου να εμποδίσουν τον αποκλεισμό του από τους αγρότες, ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα η έλευση του Πρωθυπουργού.

Τελικά ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε να “ξεφύγει” από το μπλοκ των αγροτών και βγήκε από το αεροδρόμιο από παράπλευρο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό του Απαλού, ώστε να συνεχίσει για τη Ροδόπη.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν για την Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να κάνουν πορεία στην πόλη και να σταθμεύσουν στο λιμάνι για να διαμαρτυρηθούν.

Δείτε παρακάτω βίντεο τη σημερινή παράταξη τρακτέρ και ΜΑΤ ενόψει της άφιξης του κυρίου Μητσοτάκη: