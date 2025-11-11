Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι, μετά από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα γίνει παρέμβαση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα του συλλαλητηρίου

• 09:00 – 11:00: Προσυγκέντρωση και αποβίβαση αγροτών στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

• 12:00: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2).

• 14:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Συντονιστική Επιτροπή.

• 14:30: Παράδοση ψηφίσματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• 15:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

• 16:00 – 18:00: Αποχώρηση και επιβίβαση αγροτών από την Πλατεία Καραϊσκάκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιούν μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Φωτογραφίες: Eurokinissi