Αγρότες και κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της χώρας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην κινητοποίηση, που διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από την Κρήτη. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέτρα στήριξης για την κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρει το Cretalive ,θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σ’υμφωνα με την ΕΡΤ, οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.