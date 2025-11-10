Την κινητοποίηση των αγροτών του Έβρου έχει προκαλέσει το ταξίδι αύριο Τρίτη (11/11) του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή για τα εγκαίνια του σταθμού συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ, μέσω του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, με δεκάδες τρακτέρ να βρίσκονται ήδη έξω από αυτό.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αγρότες του Έβρου είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο και την περασμένη Τρίτη, όταν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην Κομοτηνή, η οποία αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του πρωθυπουργού. Τώρα ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, γιατί αυτοί θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο για να διαμαρτυρηθούν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσή τους με την Αστυνομία, κάτι που δεν θέλουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των αγροτών έχει ως εξής:

«Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλειά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό».