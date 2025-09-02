Με συνθήματα, γιουχαΐσματα και πανό κατά του «εργασιακού μεσαίωνα» υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη (ΠΓΝΑ) τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις

Ειδικότερα, τον κ. Γεωργιάδη περίμεναν στην είσοδο του Νοσοκομείου αντιπροσωπείες γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις του ιδρύματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εργασία τους.

«Υπουργός Κερδοσκοπίας»

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι με πανό στα χέρια φώναξαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων: «Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας».

Η είσοδος του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους.

Κατά την είσοδό του, πάντως, διαμαρτυρόμενοι γιατροί και μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης (ΕΙΝΟΚΥΘ), έθεσαν στον υπουργό Υγείας, μέσω του προέδρου του σωματείου τους, ζητήματα και προβλήματα του κλάδου, μιλώντας για την έλλειψη ασθενοφόρων – θέμα για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης ρώτησε άμεσα τον διοικητή του Νοσοκομείου.

«Αφήστε τα κόλπα»

Ο πρόεδρος του σωματείου υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το επικουρικό προσωπικό αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των εργαζομένων του νοσοκομείου – κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε: «Εμείς μετράμε συνολικά το προσωπικό, μόνιμο και επικουρικό, οπότε αφήστε τα κόλπα!».