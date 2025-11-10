Ονομάστηκε «icicle kick» – το εκπληκτικό bicycle kick που έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Καναδικού Πρωταθλήματος.

Ο αγώνας, που διεξήχθη μέσα σε χιονοθύελλα στην Οτάβα με θερμοκρασία στους -8°C, είχε τα πάντα και προσέφερε θέαμα με τον πιο… καναδέζικο τρόπο.

Η ομάδα της Οτάβα, Atletico Ottawa, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της – το North Star Cup – επικρατώντας με 2-1 στην παράταση της Cavalry FC του Κάλγκαρι.

Όμως το σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την ιστορία του αγώνα.

Ο αγώνας καθυστερούσε συνεχώς για να καθαριστεί το χιόνι από τον αγωνιστικό χώρο, με τις γραμμές να καθαρίζονται κάθε 15 λεπτά, ενώ οι τερματοφύλακες καθάριζαν τις περιοχές τους με φτυάρια. Το παιχνίδι έγινε σχεδόν αδύνατο στο δεύτερο ημίχρονο και χρειάστηκε χιονοκαθαριστικό πριν την παράταση.

Ο πρώην μέσος της Rangers, Fraser Aird, που αγωνιζόταν με κοντομάνικο, είχε δώσει το προβάδισμα στην Cavalry με πέναλτι στο 33ο λεπτό, πανηγυρίζοντας με γλίστρημα στα γόνατα στο χιόνι και δεχόμενος χιονόμπαλες από τους φιλάθλους της Οτάβα.

Επτά λεπτά αργότερα ήρθε η στιγμή μαγείας από τον 23χρονο David Rodriguez, ο οποίος ισοφάρισε με μία ακροβατική προσπάθεια που προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι, πριν σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 107ο λεπτό με ένα τσιπ πάνω από τον τερματοφύλακα Marco Carducci.