Η Μιάλμπι, η μικρή ομάδα από το ψαροχώρι της Σουηδίας, έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής στο σουηδικό ποδόσφαιρο. Οι «ψαράδες» όχι μόνο κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά αναστάτωσαν όλη τη Σκανδιναβία, αφήνοντας πίσω ιστορικά μεγαθήρια όπως η Μάλμε (7η), η Γκέτεμποργκ (5η) και η ΑΙΚ Στοκχόλμης (4η).

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακόμη μια ομάδα ζει ένα ποδοσφαιρικό… όνειρο. Η Γκάις, μόλις στην τρίτη σεζόν της στην πρώτη κατηγορία, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Ο σύλλογος «κυνηγάει» πλέον το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League και την επιστροφή του στην Ευρώπη για πρώτη φορά από το 1990, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Ιντερτότο.

Οι οπαδοί της Γκάις, πανηγυρίζοντας το ιστορικό επίτευγμα, έβγαλαν ένα σύνθημα που δεν περνάει απαρατήρητο στη χώρα μας. Παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, ώπα», φώναζαν δυνατά: «Opa, opa, opa, opa, Gais in Europa».

Και ναι, το ερώτημα «Πώς ξέρουν οι Σουηδοί τους στίχους του Σφακιανάκη;» έχει απλή απάντηση και αυτή είναι οι Antique. Το ελληνικό συγκρότημα, με την Έλενα Παπαρίζου, είχαν κάνει τεράστια επιτυχία το ίδιο τραγούδι στη Σκανδιναβία, με αποτέλεσμα οι Σουηδοί να το τραγουδούν… στα γήπεδα!

Οι ιστορίες των Μιάλμπι και Γκάις, μας αποδεικνύουν ότι στα μικρά χωριά της Σουηδίας γεννιούνται μεγάλες ποδοσφαιρικές ιστορίες και όνειρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Σουηδοί οπαδοί ξέρουν να «στήνουν» γλέντι και μάλιστα αλα… ελληνικά!