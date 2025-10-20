Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Σουηδίας και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα.

Σπουδαία νίκη 2-0 εκτός έδρας επί της Γκέτεμποργκ και το +11 από τη Χάμαρμπι τρεις στροφές πριν το τέλος της σεζόν, χάρισε στους «κίτρινους» τον πολυπόθητο «παρθενικό» τους τίτλο. Το 2016, ο σύλλογος σώθηκε στο…παρά ένα από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία.

Από τότε, βήμα-βήμα, ανηφόρισε: πρώτα σταθεροποίηση, έπειτα άνοδος, πέρσι ήρθε η 5η θέση και φέτος, πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η 20η νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ηττήθηκε μόλις μια σε 27 αγωνιστικές. Τα ιστορικά γκολ τίτλου κόντρα στην Γκέτεμποργκ πέτυχαν οι Πέτερσον και Μπεργκστρομ.

Υπάρχει μάλιστα και σχετικό βίντεο-ντοκιμαντέρ στο YouTube, αναφορικά με το χωριό των 1000 κατοίκων που πέτυχε ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα».

