Η Μιάλμπι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Σουηδίας και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα.

Σπουδαία νίκη 2-0 εκτός έδρας επί της Γκέτεμποργκ και το +11 από τη Χάμαρμπι τρεις στροφές πριν το τέλος της σεζόν, χάρισε στους «κίτρινους» τον πολυπόθητο «παρθενικό» τους τίτλο. Το 2016, ο σύλλογος σώθηκε στο…παρά ένα από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία.

Από τότε, βήμα-βήμα, ανηφόρισε: πρώτα σταθεροποίηση, έπειτα άνοδος, πέρσι ήρθε η 5η θέση και φέτος, πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η 20η νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ηττήθηκε μόλις μια σε 27 αγωνιστικές. Τα ιστορικά γκολ τίτλου κόντρα στην Γκέτεμποργκ πέτυχαν οι Πέτερσον και Μπεργκστρομ.

Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯 It’s their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 20, 2025

Υπάρχει μάλιστα και σχετικό βίντεο-ντοκιμαντέρ στο YouTube, αναφορικά με το χωριό των 1000 κατοίκων που πέτυχε ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα».