Το FBI αποκάλυψε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με συμμετοχή προπονητών και παικτών στο NBA, που επεκτάθηκε και στο NCAA. Έξι φοιτητές από τρία κολέγια αποβλήθηκαν, επειδή χειραγωγούσαν αποτελέσματα για να κερδίζουν στοιχήματα.

Τρεις από αυτούς έπαιζαν σε κολέγιο της Νέας Ορλεάνης, ομάδα με μόλις 4 νίκες και 27 ήττες την προηγούμενη σεζόν. Όταν έβλεπαν ότι θα χάσουν παιχνίδι, σταματούσαν να σκοράρουν για να φτάσουν σε συγκεκριμένη διαφορά. Σε ένα παιχνίδι στις 28 Δεκεμβρίου 2024, ένας από τους φοιτητές φέρεται να είπε στους συμπαίκτες του: «Μη σκοράρει κανένας άλλους πόντους», και το ματς τελείωσε 85-61.

Στο τηλέφωνό του βρέθηκαν μηνύματα και προκαταβολή 5.000 δολαρίων, ενώ τουλάχιστον επτά παιχνίδια φαίνεται να είχαν στηθεί μέσα σε ένα μήνα. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και σε φοιτητή από το Μισισίπι.

NCAA Bans 6 Men’s Hoops Players for Betting-Related Game Rigging https://t.co/A6s46dj0Ok — Sportico (@Sportico) November 8, 2025

Όλα τα περιστατικά σχετίζονται με το κύκλωμα στοιχηματισμού που είχε φτάσει μέχρι το NBA, ενώ η εφαρμογή νέου μέτρου που θα επέτρεπε στοιχηματισμό στους φοιτητές αναβλήθηκε μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.