Ο Τσάνσι Μπίλαμπς, τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση προσλαμβάνοντας τον Μαρκ Μουκάσεϊ για να τον εκπροσωπήσει νομικά, σύμφωνα με την The Athletic.

Ο Μουκάσεϊ είναι γνωστός στο χώρο για τη συμμετοχή του σε μεγάλες και πολυσυζητημένες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υπεράσπιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη και θεωρείται ένας από τους πλέον έμπειρους δικηγόρους σε θέματα οικονομικού εγκλήματος.