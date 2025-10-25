Μια εκτεταμένη έρευνα για χειραγώγηση αγώνων στο NBA έχει προκαλέσει «σεισμό» στον χώρο του αμερικανικού μπάσκετ και στην ευρύτερη αθλητική κοινότητα. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία των ΗΠΑ αποκάλυψε πως 31 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε δίκτυα παράνομου στοιχηματισμού και στησίματος αγώνων, με υποψίες ότι η δράση τους είχε διασυνδέσεις με γνωστές μαφιόζικες οικογένειες της Ιταλίας, την περίφημη Cosa Nostra.

Η Cosa Nostra, γνωστή και ως Σικελική Μαφία, είναι εγκληματική οργάνωση με ιστορικές ρίζες στη Σικελία, που δραστηριοποιείται σε εκβιασμούς, παράνομο στοιχηματισμό, διακίνηση ναρκωτικών και οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τις Aρχές, η ομάδα αυτή φέρεται να χρησιμοποίησε το NBA ως μέσο για τη νομιμοποίηση παράνομων κερδών και επενδύσεων, εκμεταλλευόμενη τη δημοτικότητα και την οικονομική αξία των αθλητικών γεγονότων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν παίκτες και πρώην παίκτες, όπως ένας γνώριμος του μπάσκετ που είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για την κατάσταση των ομάδων και τη διαθεσιμότητα βασικών αθλητών, χρησιμοποιώντας εσωτερικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει πριν από αγώνες. Όπως υποδεικνύει ένα από τα στοιχεία της δικογραφίας, ένας πρώην παίκτης έστελνε μηνύματα σε συνεργούς για να ποντάρουν σε αγώνες που γνώριζε ότι συγκεκριμένοι σταρ δεν θα αγωνιστούν, δημιουργώντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούμενοι με μακρά ποινική διαδρομή, όπως άτομα που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι δολοφονία υπό προστασία μαρτύρων. Η έρευνα του FBI επισημαίνει ότι η δράση τους δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που εκτεινόταν σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για τον αθλητικό στοιχηματισμό, καθώς το NCAA πρόσφατα επέτρεψε στους φοιτητές-αθλητές να στοιχηματίζουν σε επαγγελματικά αθλήματα. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ευαλωτότητα των νέων αθλητών, καθώς ακόμη και απλές πληροφορίες από συμπαίκτες ή πρώην συναθλητές μπορούν να μετατραπούν σε παράνομο κέρδος, παρόμοια με το insider trading στο χρηματιστήριο.

Οι Aρχές τονίζουν ότι, παρά τη νομιμοποίηση κάποιων στοιχηματικών δραστηριοτήτων, η διαρροή εσωτερικών πληροφοριών και η χειραγώγηση αγώνων παραμένουν παράνομες και διώκονται ποινικά. Ωστόσο, η διάδοση των στοιχηματικών πλατφορμών, η ευκολία πρόσβασης και η ανεπαρκής επίβλεψη σε ορισμένα κολέγια και μικρότερες ομάδες αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής φοιτητών και νέων αθλητών σε παράνομες δραστηριότητες.

Το FBI και οι ομοσπονδιακές Αρχές έχουν επισημάνει ότι η υπόθεση αυτή είναι από τις πιο σύνθετες και ανησυχητικές στην Ιστορία του NBA, καθώς αναδεικνύει όχι μόνο τη δυνατότητα της μαφίας να διεισδύει στον αθλητισμό, αλλά και τη σημασία της εκπαίδευσης και της επίβλεψης των νέων αθλητών, ώστε να αποφεύγονται οι πειρασμοί του παράνομου στοιχηματισμού.

