Σοβαρές εξελίξεις συνταράσσουν το NBA, καθώς το Κονγκρέσο καλεί τον Άνταμ Σίλβερ για να καταθέσει σχετικά με το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η υπόθεση αφορά μια εκτενή έρευνα του FBI για εγκληματικές δραστηριότητες εντός του NBA, με εμπλεκόμενους παίκτες και προπονητές, ενώ υπάρχει και σύνδεση με τη μαφία Κόζα Νόστρα.

Ανάμεσα στους φερόμενους εμπλεκόμενους είναι ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ, ο προπονητής των Μπλέιζερς Τσόνσι Μπίλαπς και ο πρώην παίκτης Ντέιμον Τζόουνς. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικές πληροφορίες για να τοποθετηθούν στοιχήματα σε αγώνες μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2024. Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη είναι η εμπλοκή του Μπίλαπς και του Τζόουνς σε παιχνίδια πόκερ με τη συμμετοχή της Κόζα Νόστρα, που απέφεραν μεγάλα κέρδη.

Ο Άνταμ Σίλβερ, κομισάριος του NBA, καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κονγκρέσο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Στην κατάθεσή του, αναμένεται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την έκταση του σκανδάλου, τις πολιτικές του NBA για τον στοιχηματισμό και την προστασία των πληροφοριών. Η κατάθεση του Σίλβερ αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις και τη στάση της Λίγκας απέναντι στο στοιχηματισμό.

Adam Silver goes to Washington? Congressional sources say Capitol Hill won’t be satisfied until the commissioner testifies. “If/when the NBA fails to protect the integrity of the game, Congress will step in to fill that void,” @RepYvetteClarke tells PTFO. pic.twitter.com/yBSZ0KOPot — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) October 30, 2025