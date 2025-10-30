Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Λος Άντζελες Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού. Η οικογένεια Μπας θα διατηρήσει περίπου το 15% των μετοχών, ενώ η Τζίνι Μπας θα παραμείνει κυβερνήτης της ομάδας για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ο Μαρκ Γουόλτερ, 65 ετών, ήδη ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντότζερς και των Λος Άντζελες Σπαρκς, αναλαμβάνει τώρα τον έλεγχο των Λέικερς, με στόχο να διατηρήσει την ιστορική αριστεία του συλλόγου. Οι Λέικερς, ιδρυμένοι το 1947, έχουν κατακτήσει 17 πρωταθλήματα και συμμετάσχει 32 φορές στους τελικούς του ΝΒΑ, αποτελώντας ένα από τα πιο εμβληματικά franchise του αθλητισμού.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Γουόλτερ τόνισε την τιμή του να συνεργάζεται με την Τζίνι Μπας και να συνεχίσει την παράδοση επιτυχίας της ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, ενώ η Τζίνι θα συνεχίσει να εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία για το άμεσο μέλλον.