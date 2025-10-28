Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και παρατάσσονται με επτά απουσίες στον αυριανό αγώνα με τους Μπλέιζερς. Η λίστα των τραυματιών περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι οι πιο αμφίβολοι, αφήνοντας την ομάδα του Λος Άντζελες αποδυναμωμένη.

Ο Τζέιμς παραμένει εκτός από την αρχή της σεζόν λόγω τραυματισμού στο ισχίο και δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του για φέτος, ενώ ο Ντόντσιτς αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, έχοντας υποστεί τραυματισμούς στο δάχτυλο και το πόδι, καθώς και ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα.

Εκτός από τους δύο μεγάλους αστέρες, οι Λέικερς θα στερηθούν και άλλους παίκτες, όπως τον Τζάκσον Χέις, τον Μάξι Κλέμπερ και τον Μάρκους Σμαρτ, που ακολουθούν αποθεραπεία. Οι απουσίες αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της ομάδας, ειδικά σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα όπως αυτός με τους Μπλέιζερς. Οι Λέικερς καλούνται να βρουν λύσεις και να συνεχίσουν τη μάχη για τη βελτίωση της θέσης τους στη Δύση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο ρόστερ τους.

Επιστροφή Ντόντσιτς και οι ελπίδες για το μέλλον

Η καλή είδηση για τους Λέικερς είναι ότι ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ την επόμενη εβδομάδα. Παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις του, η ομάδα φαίνεται να είναι αισιόδοξη για την επιστροφή του και προσπαθεί να τον διαχειριστεί προσεκτικά, με το βλέμμα στραμμένο στην πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν, δηλαδή τα πλέι οφ.