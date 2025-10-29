Ο κόσμος του gaming υποδέχεται έναν νέο, δυνατό «παίκτη». Το «NBA The Run», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, φιλοδοξεί να ταράξει τα νερά του μπασκετικού gaming, προσφέροντας μια πιο «street» εμπειρία σε σχέση με το καθιερωμένο NBA 2K.

Δημιουργημένο από τα Play by Play Studios, μια ομάδα βετεράνων προγραμματιστών με εμπειρία στην EA Sports, το παιχνίδι θα εστιάζει σε 3×3 αναμετρήσεις σε ανοιχτά γήπεδα, με φαντασμαγορικό ρυθμό και εντυπωσιακά γραφικά. Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν τρεις superstars για την ομάδα τους και να αντιμετωπίσουν φίλους ή αντιπάλους σε cross-play μεταξύ PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC.

A new 3v3 street basketball game called NBA The Run is coming from Play by Play Studios in partnership with the NBA and NBPA, bringing back the vibes of NBA Jam and NBA Street 🔥 (h/t @ClutchPoints ) pic.twitter.com/OqUDSPDLaF — NBACentral (@TheDunkCentral) October 29, 2025

Στο πρώτο trailer, βλέπουμε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Άντονι Έντουαρντς και Στεφ Κάρι να παίζουν σε φουτουριστικά γήπεδα του δρόμου, δίνοντας μια γεύση από τη νέα εποχή του streetball gaming.

Με τη σφραγίδα του ΝΒΑ και την υπόσχεση για ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα «arcade» εμπειρία, το «NBA The Run» έρχεται να προσφέρει μια φρέσκια, εκρηκτική εναλλακτική που μπορεί να σταθεί απέναντι στο πανίσχυρο NBA 2K.