Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η ανακοίνωση ότι ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώστηκε με καρκίνο των γεννητικών οργάνων. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ γνωστοποίησαν την είδηση μέσω του general manager τους, Σαμ Πρέστι, ο οποίος ανέφερε ότι ο 20χρονος Σέρβος point guard θα ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα χημειοθεραπειών για την αντιμετώπιση του όγκου.

Ο Τόπιτς ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα και αγωνίστηκε ως δανεικός σε Σλόντες, Μπέογκραντ και Μέγκα, πριν επιλεχθεί στο νούμερο 12 του Draft του 2024 από τους Θάντερ.

Την προηγούμενη σεζόν ο Τόπιτς υπέστη ρήξη χιαστού και δεν πήρε μέρος στην τρομερή πορεία των Θάντερ που τους είδε να κατακτούν το πολύτιμο δαχτυλίδι για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.