Ο Αγώνας Σπριντ του GP Βραζιλίας είχε άσχημο τέλος για τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.

Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Sauber είχε πολύ σφοδρό ατύχημα στον τελευταίο γύρο και εγκατέλειψε.

Βρισκόταν στην 11η θέση, παλεύοντας με τον Άλεξ Άλμπον της Williams. Προσπάθησε να κάνει μια τολμηρή κίνηση στην εσωτερική της στροφής 1, θέλοντας να ξεσηκώσει το κοινό.

Ωστόσο, το πίσω μέρος του μονοθεσίου γλίστρησε, κι έχασε τον έλεγχο.

Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσει με μεγάλη ταχύτητα στον εσωτερικό τοίχο της στροφής 1 και στη συνέχεια στον εξωτερικό στην έξοδο διαφυγής.

Οι εικόνες από τη μετάδοση ήταν ιδιαίτερα σκληρές.

Δείτε παρακάτω το ατύχημα του οδηγού της Sauber:

Que pancada do Bortoleto na abertura da última volta da corrida curta! #F1 Acho que a classificação de logo mais já era. pic.twitter.com/a0JQUSh3vN — Misael (@misaelbr1) November 8, 2025