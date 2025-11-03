Ο οδηγός της Ferrari, Charles Leclerc, αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του, Alexandra Saint Mleux. Ο πιλότος της Scuderia επιβεβαίωσε τον αρραβώνα μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.

«Κύριος και κυρία Λεκλέρκ», έγραφε η λεζάντα δίπλα σε φωτογραφίες των δύο και του σκύλου τους, του Λεό, που κλέβει την παράσταση στις φωτογραφίες τους.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια τον Ιούλιο του 2023 στο Γουίμπλεντον. Έκτοτε, οι δυο τους έχουν γίνει ένα αγαπημένο ζευγάρι των θαυμαστών στο paddock, με την Saint Mleux να εμφανίζεται συχνά να υποστηρίζει τον πλέον αρραβωνιαστικό της.

Το ζευγάρι εξέπληξε τους θαυμαστές του με μια ανάρτηση που έγινε γρήγορα viral. Στις φωτογραφίες, εμφανίζονται χαμογελαστοί και ερωτευμένοι, δείχνοντας το δαχτυλίδι αρραβώνων σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή. Η ανακοίνωση προκάλεσε πλημμύρα σχολίων από θαυμαστές και πολλούς συναδέλφους στο paddock, όλοι ενθουσιασμένοι με την είδηση, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και του πρώην teammate του Λεκλέρκ στη Ferrari, Κάρλος Σάινθ .