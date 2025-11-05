Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν ρίχνονται σε ένα επικό «μπρα-ντε-φερ» για την κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών του 2025. Η τελευταία φορά που είδαμε τριπλή μάχη τίτλου ήταν το 2007, όταν ο Κίμι Ράικονεν θριάμβευσε στο Ιντερλάγκος – και η ιστορία δείχνει έτοιμη να επαναληφθεί. Από τους 20 φετινούς αγώνες, οι τρεις μονομάχοι έχουν κερδίσει στους 18, δείχνοντας πως ο τίτλος θα παιχτεί μέχρι τον τελευταίο γύρο.

Το συναρπαστικό πρωτάθλημα συνεχίζεται, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο 21ο Grand Prix, που θα διεξαχθεί στην πίστα Ιντερλάγκος του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις (357 βαθμούς), έχει ήδη πανηγυρίσει έξι νίκες – σε Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία και Μεξικό – και δείχνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε το προβάδισμα (356 βαθμούς), καθώς δεν βρίσκεται σε τοπ φόρμα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο έχει τις περισσότερες νίκες (7): Κίνα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Ο Μαξ Φερστάπεν (321 βαθμούς), περσινός πρωταθλητής, έχει κερδίσει σε 5 αγώνες: Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν και ΗΠΑ. Απομένουν 116 βαθμοί να μοιραστούν σε 4 Grand Prix και 2 Sprint.

Οι δύο οδηγοί της McLaren έχουν την ελάχιστη δυνατή διαφορά μεταξύ τους και παραμένουν φαβορί για τον τίτλο. Πέρυσι, η Βραζιλία ήταν η πίστα που άλλαξε τα δεδομένα υπέρ του Μαξ Φερστάπεν, στη μάχη του τίτλου με τον Λάντο Νόρις. Η McLaren έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών (713 βαθμούς) και έχει σταματήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της από τον Ιούλιο. Αντίθετα, η Red Bull, που μάχεται για τη δεύτερη θέση (346 βαθμούς), μαζί με τη Ferrari (356 βαθμούς) και τη Mercedes (355 βαθμούς), συνέχισε την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Έτσι, στους τελευταίους αγώνες παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να μειώσει θεαματικά τη διαφορά. Αξίζει να τονιστεί πως, αν ο Νόρις τερματίζει δεύτερος σε κάθε αγώνα και σε κάθε Sprint, μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο.

Το ίδιο ισχύει και για τον Πιάστρι, όμως, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο μία δεύτερη θέση, τα πράγματα περιπλέκονται και ο Φερστάπεν παραμονεύει. Το Grand Prix της Βραζιλίας έχει διαμόρφωση Sprint, οπότε ένας οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει έως και 33 βαθμούς (25 από το Grand Prix και 8 από το Sprint).