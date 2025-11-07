Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την αποθεραπεία του Γάλλου σέντερ.

Όπως γνωστοποίησαν οι «πράσινοι», ο Λεσόρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο, γεγονός που οδήγησε το ιατρικό επιτελείο σε νέες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των απεικονιστικών ελέγχων έδειξαν την ύπαρξη οστικού οιδήματος, με συνέπεια το ιατρικό τιμ να επανεξετάζει το πλάνο αποθεραπείας του.

Η ομάδα διευκρίνισε πως δεν μπορεί να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής, καθώς η αποκατάσταση του τραυματισμού εξαρτάται από την πορεία του οιδήματος και την ανταπόκριση του παίκτη στη θεραπεία. Παράλληλα, η ΚΑΕ ζήτησε από τον κόσμο να δείξει κατανόηση και σεβασμό προς τον αθλητή και το τεχνικό επιτελείο, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε εξέλιξη ή χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί επίσημα όταν υπάρξει πλήρης εικόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.

Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.

Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.

Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας.