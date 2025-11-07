Εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών στη Βέροια ανακοίνωσε η Αστυνομία, ύστερα από πολύμηνη έρευνα, που αποκάλυψε τη δράση σπείρας σε βάρος ηλικιωμένων. Οι απάτες σημειώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο και είχαν στόχο δύο πολίτες της περιοχής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεργός τους τηλεφώνησε την ίδια ημέρα στα θύματα, προσποιούμενος λογιστή.

Με το πρόσχημα ότι δήθεν έπρεπε να γίνει καταγραφή κοσμημάτων και χρημάτων για τη χορήγηση κρατικού επιδόματος, κατάφεραν να αποσπάσουν από τους ηλικιωμένους κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ και το ποσό των 450 ευρώ, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παθόντων.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των συνεργών των τριών ανδρών και για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η δικογραφία, που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.