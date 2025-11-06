Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν ένας από τους τρεις κινητήρες του αποκολλήθηκε κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Λούιβιλ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Άντι Μπεσίαρ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο απολογισμός των θυμάτων «είναι τώρα 11 νεκροί, όμως μπορεί να φθάσει τους 12 πριν από το τέλος της ημέρας».

Το αεροσκάφος τύπου McDonnell Douglas MD-11, με προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και καταστρέφοντας κτίρια κοντά στο αεροδρόμιο. Πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή, ενώ σωστικά συνεργεία επιχείρησαν επί ώρες στο σημείο.

Η αποκόλληση του κινητήρα και η έρευνα των αρχών

Όπως ανέφερε ο ερευνητής της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών (NTSB) Τοντ Ίνμαν, το υλικό από τις κάμερες επιτήρησης δείχνει «τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Ο κινητήρας παρέμεινε στον διάδρομο αποπροσγειώσεων, ενώ τα δύο «μαύρα κουτιά» της πτήσης έχουν σταλεί στην Ουάσιγκτον για ανάλυση. Ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από τον σταθμό WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του MD-11 να φλέγεται λίγο πριν τη συντριβή. Άλλες εικόνες απεικονίζουν τεράστια πυρκαγιά που εκτεινόταν σε περιοχή με υπόστεγα και χώρους στάθμευσης.

Συνέπειες και αντιδράσεις

Το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Κεντάκι. Στο αεροσκάφος επέβαινε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την UPS, της οποίας η διεύθυνση αερομεταφορών έχει έδρα στη Λούιβιλ, έναν από τους βασικούς κόμβους των πτήσεών της στις ΗΠΑ.

Η UPS Airlines διαθέτει στόλο περίπου 500 αεροσκαφών, μεταξύ αυτών και 27 MD-11. Μετά το δυστύχημα, η εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις της από τη Λούιβιλ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ οι υπόλοιπες πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Αλί επανεκκίνησαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Επιπτώσεις στη λειτουργία των αερομεταφορών

Η τραγωδία σημειώθηκε σε περίοδο έντονης πίεσης για τον αμερικανικό τομέα αερομεταφορών, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης που προκαλεί η αντιπαράθεση Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται χωρίς μισθό από την 1η Οκτωβρίου, έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τον αριθμό των πτήσεων από την Παρασκευή, προκειμένου να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπου καταγράφονται αυξανόμενες απουσίες προσωπικού λόγω του shutdown.

Προηγούμενα δυστυχήματα

Το τελευταίο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί στις 29 Ιανουαρίου, κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κατά την προσέγγιση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.