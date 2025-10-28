Ένα μικρό αεροσκάφος με δώδεκα επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στην Κένυα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA), χωρίς ωστόσο να δίνονται πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε πτήση από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι προς θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα, όταν κατέπεσε γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα), δηλαδή στις 7:30 ώρα Ελλάδας.

«Το αεροπλάνο μετέφερε 12 άτομα», ανέφερε η KCAA σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα με μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη είναι σχετικά συχνά στην Ανατολική Αφρική, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του περιορισμένου ελέγχου ασφαλείας σε απομακρυσμένες περιοχές.