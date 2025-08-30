Τροχαίο ατύχημα στο Κιλιμάντζαρο για οκτώ Ελληνες ταξιδιώτες που επέβαιναν σε βαν το οποίο συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, δύο από αυτούς τραυματίστηκαν πιο σοαβρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Τους εγκατέλειψαν οι οδηγοί

Οι οδηγοί των οχημάτων εγκατέλειψαν τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες εγκλωβισμένους, που διασώθηκαν από περαστικούς.

Οι δύο βρίσκονται στην Κενυα καθώς έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά, ο ένας μάλιστα έχει χειρουργηθεί.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής

Μέχρι και εχθές δεν ήταν δυνατή η επιχείρηση αεροδιακομιδής που την έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας.

Οι άλλοι 4 βρίσκονται εκεί μαζί τους και τους συμπαραστέκονται. Η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται για τη κατάσταση τους.

Δύο από τους ταξιδιώτες έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα