Η Καθολική Εκκλησία στην Κένυα αποφάσισε να αντικαταστήσει το κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Λειτουργία, έπειτα από φαινόμενα ευρείας διάθεσής του σε μπαρ, ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, γεγονός που – σύμφωνα με την Ιεραρχία – έθιγε τη ιερότητά του. Το νέο κρασί, το οποίο φέρει την ονομασία Mass Wine, φέρει το οικόσημο της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων της Κένυας (KCCB) και φέρει επίσημη υπογραφή πιστοποίησης της γνησιότητάς του.

Όπως δήλωσε στον βρετανικό ραδιοσταθμό BBC ο αρχιεπίσκοπος Νιέρι, Άντονι Μουχερία, το νέο κρασί «δεν προορίζεται για εμπορική πώληση, αλλά εισάγεται και διανέμεται αποκλειστικά στις ενορίες από την ίδια τη Σύνοδο των Επισκόπων». Η απόφαση χαιρετίστηκε από τους πιστούς, που θεωρούν ότι η προηγούμενη επιλογή είχε χάσει τον ιερό της χαρακτήρα, καθώς εμφανιζόταν σε μπουκάλια στα ράφια των καταστημάτων δίπλα στα κοινά αλκοολούχα ποτά.

Η σύνθεση του λειτουργικού οίνου και η ποιότητα του άρτου της Θείας Ευχαριστίας υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες του Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον αρχιεπίσκοπο Μουχερία, «η εποπτεία της ποιότητας και των προδιαγραφών του κρασιού και της όστιας ανήκει στους εκάστοτε επισκόπους, οι οποίοι τα επανεξετάζουν περιοδικά».

Το προηγούμενο κρασί παραγόταν και διανεμόταν από τοπικό οινοποιείο, όμως η ευκολία πρόσβασής του στην αγορά προκάλεσε ανησυχία στην Εκκλησία. «Έγινε δυστυχώς συνηθισμένο να βλέπουμε το πρώην κρασί να σερβίρεται σε κοσμικά καταστήματα και μπαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχιεπίσκοπος.

Μετά από δοκιμές διαφόρων επιλογών, η Καθολική Εκκλησία της Κένυας κατέληξε σε ένα κρασί από τη Νότια Αφρική, που εγκρίθηκε αποκλειστικά για χρήση στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η νέα ετικέτα παρουσιάστηκε επίσημα σε χιλιάδες πιστούς κατά την Εθνική Ημέρα Προσευχής στο Προσκύνημα της Παναγίας στο Subukia, στην περιοχή Νακούρου.

«Από εδώ και στο εξής, αυτό θα είναι το μοναδικό κρασί που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις Θείες Λειτουργίες στη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Συνόδου, αρχιεπίσκοπος Μόρις Μουχάτια Μακούμπα, κρατώντας το νέο ιερό μπουκάλι στα χέρια του. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους ιερείς να σταματήσουν τη χρήση του παλαιού κρασιού και να τηρούν αυστηρά τις νέες οδηγίες διανομής και διάθεσης.

Η επιγραφή στην ετικέτα του νέου οίνου γράφει: «Ο καρπός της αμπέλου και ο μόχθος των ανθρώπινων χεριών θα γίνει το ποτήρι της χαράς μας» – μια φράση που αντικατοπτρίζει την πνευματική σημασία του.

Το λεγόμενο divai στα σουαχίλι, δηλαδή το κρασί του θυσιαστηρίου, καταναλώνεται σε διαφορετικές ποσότητες ανάλογα με τη λειτουργική περίοδο και τη δραστηριότητα των ενοριών, με τη ζήτηση να κορυφώνεται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και σε άλλες μεγάλες εορτές. Πολλοί καθολικοί πιστοί χαρακτήρισαν την αλλαγή «αναγκαίο βήμα για τη διαφύλαξη της ιερότητας της Ευχαριστίας», υπογραμμίζοντας πως η χρήση καθαγιασμένου και κατάλληλα προετοιμασμένου κρασιού αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, οι καθολικοί αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της Κένυας – σχεδόν 10 εκατομμύρια πιστούς – με τις υπόλοιπες χριστιανικές κοινότητες να ανήκουν σε ευαγγελικές και προτεσταντικές ομολογίες.