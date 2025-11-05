Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη στη Λούιβιλ του Κεντάκι, λίγο μετά την απογείωσή του, μετατρεπόμενο σε πύρινη σφαίρα. Ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), «η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα». Επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 με προορισμό τη Χαβάη. Η εταιρεία UPS διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος». Η αεροπορική της βάση βρίσκεται στη Λούιβιλ, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (…) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός χωρίς αμφιβολία πρόκειται να αυξηθεί», δήλωσε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X. Όπως πρόσθεσε, οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών και η έρευνα για τα αίτια συνεχίζονται, ενώ έχουν αναπτυχθεί συνεργεία ελέγχου της ποιότητας του αέρα.

Ερασιτεχνικό βίντεο που μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα να έχει πάρει φωτιά, ενώ το MD-11 τροχοδρομούσε, πριν εκραγεί προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και στήλη καπνού. Το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πλάνα από ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών παρουσιάζουν μεγάλη έκταση φωτιάς σε περιοχή με υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, όπου επιχειρούσαν οχήματα πρώτης ανάγκης και σωστικά συνεργεία.

«Ως αυτό το στάδιο, νομίζουμε πως η κυριότερη πληγείσα περιοχή είναι αυτή (όπου βρίσκεται η έδρα) δυο εταιρειών», ανέφερε ο κυβερνήτης.

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) November 5, 2025

Επιπτώσεις στη λειτουργία των αερομεταφορών

Ερευνητές της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών (NTSB) αναμένονται στο σημείο του δυστυχήματος σήμερα, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ, που αποδίδεται στην αδυναμία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο Κογκρέσο. Οι συνέπειες είναι ήδη αισθητές στον τομέα των αερομεταφορών.

Εδώ και εβδομάδες, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προειδοποίησε ότι, αν η κρίση παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος να κλείσει εν μέρει ο αμερικανικός εναέριος χώρος.

Η UPS Airlines, ο αεροπορικός βραχίονας του ομίλου, διαθέτει περίπου 500 αεροσκάφη φορτίου, μεταξύ των οποίων 27 MD-11, τύπος ίδιου μοντέλου με εκείνο που συνετρίβη.

Το πιο πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί στις 29 Ιανουαρίου κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, όταν επιβατικό αεροπλάνο συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.