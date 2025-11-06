Πέθανε σε ηλικία 72 ετών η Άννα Λάουρα Μπραγκέτι, πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η Μπραγκέτι είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απαγωγή και τη δολοφονία του προέδρου της Χριστιανικής Δημοκρατίας, Αλντο Μόρο, πριν από 47 χρόνια.

Ήταν εκείνη που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα όπου ο Μόρο κρατήθηκε για 55 ημέρες, μέχρι τη δολοφονία του στις 9 Μαΐου 1978. Την περίοδο εκείνη προσποιούνταν ότι ήταν αρραβωνιασμένη με τον επίσης μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, Τζερμάνο Μακάρι, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες στους γείτονες.

Μετά τη δολοφονία του χριστιανοδημοκράτη πολιτικού, η Μπραγκέτι συμμετείχε σε επιθέσεις κατά αστυνομικών, καθώς και στη δολοφονία του αντιπροέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας, Βιτόριο Μπασλέ. Συνελήφθη στις 27 Μαΐου 1980 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκε στη φυλακή τον Πρόσπερο Γκαλινάρι, επίσης εξέχον μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, με τον οποίο αργότερα χώρισε. Δεν ζήτησε ποτέ μείωση ποινής και, ύστερα από 22 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε υπό όρους.

Τα επόμενα χρόνια, η Άννα Λάουρα Μπραγκέτι αφιερώθηκε στην κοινωνική δράση, παρέχοντας στήριξη σε φυλακισμένους, πρώην κρατουμένους και στις οικογένειές τους.