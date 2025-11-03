Ο 32χρονος Βρετανός που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πολλούς επιβάτες σε αμαξοστοιχία στην ανατολική Αγγλία δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανέφερε η Αλεξάντερ.

Πέντε από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Μιλώντας στο Times Radio, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ επισήμανε ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τις αντιτρομοκρατικές αρχές. «Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας είχε επαφή με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε πως αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα μαχαίρι εντοπίστηκε επιτόπου, ενώ οι ντετέκτιβ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει μέλος του πληρώματος να παρεμβαίνει για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του», τόνισε η Αλεξάντερ. «Άνθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του».

Τέλος, ο ύποπτος συνελήφθη όταν το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν αναζητούν άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό.