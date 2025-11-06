Με βαθιά οδύνη έγινε γνωστή η απώλεια του Νίκου Στεφάνου, ενός από τους πιο επιδραστικούς και πολυσχιδείς σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

“Με οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Στεφάνου, ενός καλλιτέχνη που υπήρξε σπουδαίος ζωγράφος, σκηνογράφος, κεραμίστας, γλύπτης και χαράκτης. Η προσφορά του στην Τέχνη ήταν ανυπολόγιστη, με σημαντική συμβολή στη σκηνογραφία, στο Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και σε πολλά άλλα εγχώρια και διεθνή έργα. Ήταν επίσης κομβικός στη δημιουργία του ‘Ατελιέ της Καλλιθέας’, βήμα μαθητείας για νεότερους εικαστικούς και μήτρα νέων τάσεων στην Τέχνη.”

Η κα Μενδώνη προσέθεσε πως προσωπικά γνώριζε τον Στεφάνου από το 1983, στις Κυκλάδες, και υπογράμμισε τη φιλία και εκτίμηση που τους συνέδεε.

Η Υπουργός κατέληξε εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους, στους μαθητές και στους φίλους του καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Στεφάνου αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή.