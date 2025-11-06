Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας έναν μικρό ρόλο σε κινηματογραφική παραγωγή που γυρίζεται στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η δούκισσα του Σάσεξ και σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι συμμετέχει στην ταινία “Close Personal Friends“, μαζί με τη Λίλι Κόλινς, γνωστή από τη σειρά “Η Έμιλι στο Παρίσι”, καθώς και τους Τζακ Κουέιντ και Μπρι Λάρσον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το περιοδικό Variety σημειώνει ότι η ταινία “αφηγείται την ιστορία ενός ‘συνηθισμένου’ ζευγαριού που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας“.

Η Μέγκαν είχε πρωταγωνιστήσει στη δημοφιλή σειρά “Suits” για επτά σεζόν, πριν από τον γάμο της το 2018 με τον πρίγκιπα Χάρι, τον νεότερο γιο του βασιλιά Καρόλου Γ’. Μετά τον γάμο, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική.

Η συνεργασία με το Netflix

Από τότε που ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με το Netflix για την παραγωγή ταινιών και σειρών. Η Μέγκαν ανέλαβε την παραγωγή της σειράς “With Love, Meghan”, όπου εμφανίζεται να μαγειρεύει με φίλους και να ασχολείται με την κηπουρική και το σπίτι.

Παρά τις αρνητικές κριτικές του αγγλοσαξονικού Τύπου, η εκπομπή αναδείχθηκε στη δημοφιλέστερη σειρά μαγειρικής της πλατφόρμας. Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει δεύτερη σεζόν και ένα ειδικό επεισόδιο που θα προβληθεί τον Δεκέμβριο.

Η επιτυχία του ντοκιμαντέρ “Χάρι & Μέγκαν”

Το ζευγάρι υπέγραψε επίσης την παραγωγή του ντοκιμαντέρ “Χάρι & Μέγκαν”, το οποίο εξετάζει τη ρήξη τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Η σειρά κατέγραψε εντυπωσιακή επιτυχία, συγκεντρώνοντας 23 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής της, σημειώνοντας ρεκόρ για ντοκιμαντέρ του Netflix.