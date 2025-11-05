Η Ουκρανία απέκτησε καθεστώς «ενισχυμένου εταίρου» στην Joint Expeditionary Force (JEF/Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη), μια πολυεθνική στρατιωτική συμμαχία χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ παραμένει αβέβαιη.

«Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον (Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, του οποίου η χώρα ασκεί την Προεδρία της JEF. Ο Χίλι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στους πιο αποφασισμένους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Αυτά τα δέκα κράτη της JEF (…) δείχνουν ότι θα παραμείνουμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε μιλώντας στο νορβηγικό δίκτυο NRK.

Η συμφωνία υπεγράφη στο Μπούντου, νορβηγική πόλη στην Αρκτική, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, στην οποία συμμετείχε και ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ.

Ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή «ενισχύει τη συνεργασία μας, επισημοποιεί το πλαίσιο ενισχυμένων συμπράξεων και εγγυάται ότι θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια στη Βόρεια Ευρώπη».

Σε δηλώσεις του στο NRK, ο Σάντβικ υπογράμμισε ότι η νέα σύμπραξη με το Κίεβο «συμβάλλει στην προετοιμασία της Ουκρανίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ».

Η πορεία προς τη Συμμαχία

Κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον Ιούλιο του 2023, οι ηγέτες των κρατών-μελών είχαν επαναβεβαιώσει ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ατλαντική Συμμαχία. Ωστόσο, δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ένταξης, γεγονός, που είχε προκαλέσει απογοήτευση στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συμβολή της Ουκρανίας στη JEF

«Η Ουκρανία μπορεί να ενισχύσει τη JEF», δήλωσε ο Σμιχάλ, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα συνεισφέρει σημαντική τεχνογνωσία.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, «θα μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών επιθέσεων, τη χρήση δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, τη χρήση drones, την προστασία εθνικών υποδομών και τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς».

Η σύνθεση της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης

Η JEF ιδρύθηκε το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Στη συμμαχία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, οι χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) και η Ολλανδία.