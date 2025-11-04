Η Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των δηλώσεων του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να «μην εμποδίζει» την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του.

«Θα θέλαμε πράγματι ο Ούγγρος πρωθυπουργός να μας στηρίξει ή τουλάχιστον να μην μας μπλοκάρει», ανέφερε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη διεύρυνση της ΕΕ που διοργάνωσε το Euronews στις Βρυξέλλες.

Η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, η οποία ξεκίνησε με ταχύτητα μετά τη ρωσική εισβολή, έχει πλέον παγώσει εδώ και αρκετούς μήνες. Η πορεία αυτή απαιτεί ομοφωνία των 27 κρατών-μελών σε κάθε στάδιο, κάτι που καθιστά κρίσιμη τη στάση της Βουδαπέστης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη διαδικασία, αξιοποιώντας το δικαίωμα αρνησικυρίας. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα «βλάψει» την ΕΕ.

Χωρίς τη συγκατάθεση του Όρμπαν, δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος. «Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσφέρω στον Βίκτορ Όρμπαν», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στο αδιέξοδο. «Νομίζω ότι ο Βίκτορ Όρμπαν έχει κάτι να προσφέρει στην Ουκρανία, η οποία προστατεύει σήμερα όλη την Ευρώπη από τη Ρωσία».

Η στάση της Βουδαπέστης και το πολιτικό κλίμα

Ο Όρμπαν ουδέποτε έκρυψε την αντίθεσή του στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι η χώρα δεν είναι ακόμη έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ. Για χρόνια η στάση αυτή παρέμενε σιωπηλή, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πιο εμφανής.

Τον Δεκέμβριο του 2023, σε μια ιδιαίτερα γνωστή διπλωματική στιγμή, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποχώρησε από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, όταν οι υπόλοιποι αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Οι συνομιλίες άρχισαν επίσημα στις 25 Ιουνίου 2024.

Λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το ζήτημα της Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε εσωτερικά εκρηκτικό θέμα, οδηγώντας την ευρωπαϊκή της πορεία σε αδιέξοδο.