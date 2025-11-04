Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ένας 47χρονος και ένας 35χρονος σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Χαϊβανένκο κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην περιοχή, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην κοινότητα Μικολάιφκα της ίδιας περιφέρειας, εννέα άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από νέο ρωσικό πλήγμα, Σύμφωνα με την ίδια πηγή.