Μια απίθανη σκηνή εκτυλίχθηκε στην Κίνα, όταν ένα ψάρι πηδά έξω από τη δεξαμενή του και προσγειώνεται απευθείας στο πρόσωπο μιας μικρής, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στους πελάτες.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ της πόλης Σανμένγκσια, στην επαρχία Χενάν της Κίνας. Κατά τη διάρκεια των αγορών της με τον παππού της, ένα ψάρι από τη δεξαμενή των ζωντανών θαλασσινών εκτοξεύτηκε ξαφνικά και χτύπησε το κορίτσι στο πρόσωπο.

Η σκηνή, που θυμίζει κωμική ταινία, προκάλεσε ταραχή αλλά και γέλιο σε όσους βρίσκονταν κοντά. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Η στιγμή που το ψάρι κάνει τη θεαματική του «απόδραση»: