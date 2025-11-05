Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντάται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στα Σχοινιά: Ο ταχυδρόμος “πέταξε” – Μιά πρέσβειρα με … ενέργεια
Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου βάζουν την επικαιρότητα «Στα Σχοινιά» σχολιάζουν με τον γνωστό τους τρόπο δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου αποκαλυπτικές ιστορίες: Από την παραίτηση του επικεφαλής των ΕΛΤΑ, το «φιλελεύθερο» δόγμα που κόβει δίκτυο αντί να κάνει μεταρρύθμιση, και τον κοινωνικό ρόλο του ταχυδρόμου στην ελληνική περιφέρεια — μέχρι την άφιξη της […]
Ν. Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ
«Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ, που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για σειρά απευθείας αναθέσεων σε πολιτικούς φίλους» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά η δήλωσή του: Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των […]
Σ. Φάμελλος: Να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
«Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» δήλωσε ο πρόεδρος του του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το περιστύλιο της Βουλής μετά την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση: Η αναβολή της […]
Αλ. Χαρίτσης: Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται
Δήλωση στο Περιστύλιο της Βουλής σχετικά με την ματαίωση της κρίσιμης συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κ. Μητσοτάκη και την παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, έκανε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια […]