Ο Λευτέρης Αυγενάκης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2023 – 6/2024), κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Κατά την έναρξη της κατάθεσής του, τόνισε ότι «όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν».

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή «δεν αποδίδει κατηγορητήριο» σε βάρος του. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή του, ούτε προϊόν επισύνδεσης που να συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια.

«Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων» σημείωσε, προσθέτοντας πως προσήλθε ως μάρτυρας με στόχο να συνδράμει στο έργο της επιτροπής. «Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα και στη δύναμη της Δημοκρατίας. Όχι για να αμυνθώ αλλά για να βοηθήσω. Με διαφάνεια, με ψυχραιμία, κυρίως με αίσθηση δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη θητεία του στο υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης επισήμανε ότι από την πρώτη ημέρα πίστεψε πως η πολιτική είναι χώρος ευθύνης και όχι βολής. «Δεν φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια, την επέβαλα. Δεν παρενέβην στη διοίκηση, τη διόρθωσα. Δεν υποσχέθηκα, αλλά έδρασα» δήλωσε.

Καταλήγοντας, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι στόχος του ήταν πάντα να βρίσκεται στο πλευρό του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά. «Εμπιστεύομαι τα δεδομένα, αλλά πάνω απ’ όλα εμπιστεύομαι τη Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» κατέληξε.