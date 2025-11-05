Η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την πρώτη της συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμαχίας των δύο χωρών για την ασφάλεια και την ευημερία.

Είχα μια εξαιρετική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την ηγεσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλεια, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και πεποίθηση και αποτελεί ζωτικής σημασίας εταίρο σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα έθνη μας.