Στο Προεδρικό Μέγαρο όπου υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλαμβάνοντας πλέον επίσημα τα νέα της καθήκοντα.

Κατά την άφιξή της, ο κ. Τασούλας την υποδέχθηκε λέγοντας: «Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή!», σημειώνοντας ότι αυτό «το καταλαβαίνετε από τους φωτορεπόρτερ».

«Σας ευχαριστώ!», απάντησε η ίδια, περιγράφοντας την εμπειρία της ως ιδιαίτερα θετική: «Το βλέπω, ήταν υπέροχα. Μου έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Είναι μία εκπληκτική εμπειρία. Είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα».

Στο ερώτημα αν έχει επισκεφθεί τη χώρα ξανά, η Γκίλφοϊλ απάντησε: «Ναι, κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC και επίσης πέρασα το μήνα του μέλιτός μου εδώ! (…) Στην Αθήνα και στην Ύδρα, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη…».

Η κα Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν ήταν 18 ετών, σπούδασε αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία στο UC Davis, με τον αγαπημένο της, όπως τον χαρακτήρισε, καθηγητή Σπυριδάκη.