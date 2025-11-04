Το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών αναμένεται να περάσει το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να έχει την πρώτη συνάντηση γνωριμίας της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, λίγη ώρα αφού επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους υπουργούς που υποδέχθηκε τον Φεβρουάριο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Στο πρώτο τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ καθώς και σε όσα ακολούθησαν στο πλαίσιο της κοινής τους παρουσίας σε διασκέψεις διεθνούς ενδιαφέροντος, βασικός άξονας των συνομιλιών Ελλάδας – ΗΠΑ υπήρξε η παραδοχή πως οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο την ώρα που διαπιστώνεται συμφωνία για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής αυτής σχέσης σε σειρά από τομείς, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έχει ήδη προτάξει τους συγκεκριμένους τομείς ως ζώνες προτεραιότητας επί των οποίων θα εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών δεσμών που θεωρούνται άρρηκτοι.

Έχοντας πλέον αναλάβει τα καθήκοντά της ως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αύριο το πρωί θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου (10.00) όπου θα την υποδεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο είχε συναντήσει για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το απόγευμα της ίδια μέρας,. αύριο Τετάρτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου γύρω στις 18.00 για να συνοδεύσει τους δύο Αμερικανούς υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας που θα έχουν ένα τετ α τετ με τον Έλληνα πρωθυπουργό, λίγο πριν τη δεξίωση που παραθέτει η ίδια προς τιμήν τους στις 19.30 στην πρεσβευτική κατοικία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ και οι δύο υπουργοί του προέδρου Τραμπ μαζί με τον αναπληρωτή Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικλ Ρήγας και πλήθος Αμερικανών αξιωματούχων θα βρεθούν στο Ζάππειο για την υπουργική σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια.

Εκεί, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αναμένεται να δώσει το στίγμα της ενεργειακής στρατηγικής του προέδρου Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, που όπως έχει ήδη διαφανεί επιφυλάσσει για την Ελλάδα ρόλο αξιόπιστου κόμβου διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας σε Βαλκάνια και Ευρώπη.

Όραμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τα όσα η ίδια έχει προσφάτως δηλώσει, είναι μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης ατζέντας να καταστεί εφικτή η εμπέδωση ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.