Η PSV από το Αϊντχόφεν, που θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης, στην τέταρτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι μια ομάδα που πέρυσι κέρδισε στη χώρα της ένα πρωτάθλημα με έναν τρόπο που καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ. Πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος η PSV ήταν δέκα ολόκληρους βαθμούς πίσω από τον Αγιαξ που προετοίμαζε τη φιέστα της κατάκτησης του τίτλου. Αυτό που συμβαίνει μεταξύ 20 Απριλίου και 14 Μαΐου είναι απλά ανεξήγητο.

Πίτερ Μποζ

Ο Αγιαξ σταμάτησε να κερδίζει χάνοντας συνεχώς την ευκαιρία να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη η PSV κάνει το δικό της τρομερό φινάλε. Ματς-κλειδί αυτό της 23ης αγωνιστικής ανάμεσα σε αυτήν και τη Φέγενορντ. Η PSV ζει στο Ρότερνταμ ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο – η Φέγενορντ πάει γρήγορα στο 2-0, αλλά φρενάρει. Η PSV αρχίζει να το πιστεύει. Μειώνει με τον Πέρισιτς και ισοφαρίζει με τον Νόα Λανγκ. Στο 92′ το σκορ είναι 2-2 κι ο Αγιαξ χρειαζόταν μόνο να κερδίσει εντός έδρας τη Ναϊμέγκεν, που βρισκόταν στη δέκατη τρίτη θέση της βαθμολογίας και ήταν εντελώς αδιάφορη. Στο ματς του Ρότερνταμ ακυρώνεται ένα γκολ της PSV (το έχει πετύχει ο Τίλμαν) για το 2-3 στο 93′ μέσω VAR. Εξαιτίας διαμαρτυριών ο διαιτητής παρατείνει κατά δύο λεπτά τον χρόνο των καθυστερήσεων. Στο 99′ ο Νόα Λανγκ σημειώνει το 2-3 για την PSV! To ματς του Αγιαξ με τη Ναϊμέγκεν έχει αρχίσει αργότερα. Η Ναϊμέγκεν έχει δει τους παίκτες των γηπεδούχων να αστοχούν σε 21 τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο! Μετά την ανακοίνωση της νίκης της PSV η Ναϊμέγκεν σκοράρει με το πρώτο σουτ παίκτη της στην εστία του Αγιαξ. Το ματς λήγει 0-3. Η PSV βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από τον τρομοκρατημένο Αίαντα. Που στο ματς που ακολουθεί δέχεται την ισοφάριση από τη Χρόνιγκεν στο 98′. Και χάνει το πρωτάθλημα από την PSV που κέρδισε τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Στις εντυπωσιακές λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον: προπονητής της PSV είναι ο Πίτερ Μποζ που έδιωξαν από τον Αγιαξ χρεώνοντάς του ότι αδιαφορεί για την άμυνα.

Βελτίωση

Εχει καμία σχέση το πώς κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρυσι η PSV με το τι κάνει φέτος; Και έχει και δεν έχει. Δεν έχει, γιατί η φετινή σεζόν της ομάδας είναι διαφορετική. Και έχει, γιατί η περσινή επιτυχία όπλισε την PSV με τη βεβαιότητα πως όλα γίνονται. Αυτή η βεβαιότητα είναι στην ομάδα του Μποζ πολύ χρήσιμη. Το ξεκίνημά της στην σεζόν δεν ήταν το καλύτερο. Αλλά η βελτίωσή της υπήρξε τον προηγούμενο μήνα εντυπωσιακή.

Σαϊμπαρί

Αντίπαλός της στην Ολλανδία δεν είναι φέτος ο Αγιαξ αλλά η Φέγενορντ. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις που έκανε το καλοκαίρι η PSV να είναι εντυπωσιακές: με την ετικέτα του πρωταθλητή Ολλανδίας έφυγαν οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του τίτλου – ο οργανωτής από τα μετόπισθεν Τίλμαν βρέθηκε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν που πλήρωσε 35 εκατ., ο σέντερ φορ Νόα Λανγκ συνεχίζει στη Νάπολι που πλήρωσε για αυτόν 25 εκατ., ο εξτρέμ Γιόχαν Μπακαγιόκο πήγε στη Λειψία που έδωσε για χάρη του 18 εκατ. Οι Ολλανδοί, ειδικά όταν κερδίζουν το πρωτάθλημα, πουλάνε τους καλούς παίκτες τους διότι πιστεύουν πως έφτασαν στη μέγιστη τιμή της αξίας τους. Ο κόουτς Μποζ έπρεπε να κάνει πολλά από την αρχή. Εστησε ξανά την ομάδα γύρω από τον μαροκινό φίλο τού Ελ Κααμπί, ένα «δεκάρι» που λέγεται Ισμαέλ Σαϊμπαρί, καθιέρωσε έναν νέο σέντερ φορ, τον Γκους Τιλ, που επέστρεψε στην Ολλανδία από τη Σπαρτάκ Μόσχας και ποντάροντας πάντα στον έμπειρο Πέρισιτς και στον χρήσιμο Ρουμάνο Ντένις Μαν εξακολουθεί να παρουσιάζει μια ομάδα που στηρίζεται σε κάτι απλό: ότι πρέπει να βάλει ένα γκολ παραπάνω για να κερδίσει χωρίς να νοιάζεται υπερβολικά να κρατήσει το μηδέν. Σκοράροντας κατά ριπάς η PSV άλλαξε τα πράγματα ακριβώς τη στιγμή που έμοιαζαν περίπλοκα. Επειτα από ένα μέτριο ξεκίνημα στο Τσάμπιονς Λιγκ – μία εντός έδρας ήττα από τη βελγική Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (1-3) και μία ισοπαλία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1) στη Γερμανία – βρήκε κομμάτι απρόσεκτη τη Νάπολι και τη διέλυσε με 6-2. Και κερδίζοντας στο ολλανδικό ντέρμπι και τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ (2-3) είναι πάλι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ας βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Η PSV έρχεται στην Αθήνα έχοντας δεχτεί δύο γκολ σε καθένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια της – αυτά ήταν με τη Νάπολι, τη Φίτεσε και τη Φέγενορντ. Αν νομίζετε πως αυτό προβληματίζει τον προπονητή της δεν τον ξέρετε: στα αντίστοιχα ματς η ομάδα του Μποζ έχει τρεις νίκες καθώς έχει πετύχει έξι στην Νάπολι, πέντε στη Φίτεσε και τρία στη Φέγενορντ.

Συνέντευξη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φάνηκε αισιόδοξος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Αρνήθηκε να μιλήσει ειδικά για τους Ολλανδούς και είπε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να αναγκάσει την αντίπαλό του να σκεφτεί αυτή πώς θα τον αντιμετωπίσει: «Σκεφτόμαστε πιο πολύ ότι θα πρέπει να παίξουμε καλά εμείς, για να βάλουμε τους άλλους στην ανάγκη να μας σταματήσουν» είπε και πρόσθεσε πως του αρέσει να αντιμετωπίζει ομάδες επιθετικές γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όταν είσαι καλύτερος κερδίζεις. Η PSV την τελευταία φορά που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, Φεβρουάριο του 2021, έχασε στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης με 4-2 – ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ελ Αραμπί και Μασούρα. Το ματς είχε γίνει για τους 14 του Europa League και ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί χάνοντας με 2-1 στη ρεβάνς. Τότε όντως είχε κάνει αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή είχε ακολουθήσει τους Ολλανδούς στο τέμπο τους και τους είχε αποκλείσει παίζοντας καλύτερα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου απλό.

Μάχη

Να σημειώσω και ότι οι τελευταίες αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων με ολλανδικές δεν ήταν και οι καλύτερες. Ο ΠΑΟ μέτρησε φέτος δυο ήττες – μία από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και μία από τη Φέγενορντ. Ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν κατάφερε να κερδίσει στο Γ. Καραϊσκάκης την Τβέντε. Και η PSV, με την παραξενιά της, το επιθετικό της ποδόσφαιρο και τη μεγάλη πίστη της είναι καλύτερη ομάδα από όλες αυτές. Τον Ολυμπιακό τον περιμένει απόψε μια πολύ σκληρή μάχη.