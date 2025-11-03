Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης»(Τρίτη 04/11, 22:00, COSMOTE Sport 2), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων», που στοχεύουν στην πρώτη τους φετινή νίκη στη διοργάνωση του UEFA Champions League.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:
Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι
#OLYPSV: The Squad 📋 pic.twitter.com/WZ3AXmBtqt
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2025