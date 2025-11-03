Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρέθηκαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο των ματς που έδωσαν το Σάββατο σε μια κομμάτι απρόσμενη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός, ενώ προηγούνταν με 2-0 του Αρη και έλεγχε το ματς χωρίς να έχει μάλιστα την καλύτερη δυνατή απόδοση, βρέθηκε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του ταλαντούχου αλλά άπειρου βραζιλιάνου στόπερ Μάντσα που στη φάση που αντίκρισε κόκκινη κάρτα παραχώρησε και πέναλτι με το οποίο ο Μορόν μείωσε σε 2-1. Ο ΠΑΟ είχε πάει στον Βόλο με τρεις – τέσσερις χιλιάδες οπαδούς του, οι παίκτες του φάνηκαν να πιστεύουν πως θα κάνουν μια ωραία εκδρομή και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από ένα γκολ του Λάμπρου που ως πρώην παίκτης του ΠΑΟ ούτε που το πανηγύρισε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο τελευταίο εικοσάλεπτο σαν να έδινε ένα τελικό κι έπρεπε να κρατήσει τη νίκη. Ο ΠΑΟ χάθηκε από το γήπεδο. Η τελευταία του ευκαιρία υπήρξε στο 62′. Κι ακολούθησαν διάφορες προσπάθειες μπας και υποχρεωθεί ο διαιτητής Παπαπέτρου να δώσει κάποιο πέναλτι. Δεν το λες ακριβώς ποδόσφαιρο αυτό. Γιατί αυτή η διαφορά; Γιατί ο Ολυμπιακός, ακόμα κι αν πριν και μετά τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ έχει τα προβλήματά του κάνει πρωταθλητισμό. Ενώ ο ΠΑΟ όχι.

Ειλικρίνεια

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που πορεύεται με τη δύναμη της ειλικρίνειάς του είπε στο τέλος του ματς του Ολυμπιακού με τον Αρη πως δεν κατάλαβε πως η ομάδα του άντεξε παίζοντας με παίκτη λιγότερο, αλλά άντεξε κι αυτό είναι σημαντικό. Ο Βάσκος αυτή τη φορά δεν θέλησε να συνδέσει αυτό το ματς με το επόμενο που ακολουθεί και που είναι αυτό με την PSV Αϊντχόφεν την Τρίτη στο Καραϊσκάκη, όπως είχε κάνει μετά το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ όταν είχε κάνει την αξέχαστη εκείνη δήλωση ότι αν ο Ολυμπιακός δεν βελτιωθεί θα δεχτεί στη Βαρκελώνη του κόσμου τα γκολ. Προφανώς καταλαβαίνει πως τα ματς πριν και μετά τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ είναι παράξενα: οι παίκτες του θέλουν απλώς να κερδίζουν. Εστω και αντέχοντας όπως συνέβη με τον Αρη, που με την εμφάνιση που έκανε γενικά στο Καραϊσκάκη έδειξε ότι αδικεί τη σεζόν του: το υλικό του δεν είναι κακό.

Πρέπει

Ο Αρης οφείλει και πρέπει να παίξει πιο πολύ ποδόσφαιρο. Το ότι έκανε καλή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό και έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟ (τη στιγμή που δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Πανσερραϊκό κι έχασε από τον απογοητευτικό ΟΦΗ) δείχνει πως η ομάδα του χρειάζεται ένα κίνητρο το οποίο είναι το όνομα του αντιπάλου. Αυτό είναι καλό γιατί δείχνει πως οι παίκτες του Αρη νιώθουν ότι ανήκουν σε μια σημαντική ομάδα. Αλλά και κακό διότι μαρτυρά πως δεν υπάρχει η καλύτερη διαχείριση του υλικού.

Ζίμπερτ

Σημαντικό στο ματς του Ολυμπιακού και το ότι αυτός κέρδισε παρά το σοβαρό λάθος του διαιτητή Ζίμπερτ. Ο αρχιδιαιτητής Λανουά εμπιστεύεται μόνο γερμανούς διαιτητές. Ο 41χρονος Γερμανός που επιλέχτηκε είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό. Πριν έρθει στο Καραϊσκάκη είχε διευθύνει φέτος το Σαχτάρ – Παναθηναϊκός (0-0) και πέρυσι ήταν παρών στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (0-0) και Αρης – ΑΕΚ (0-0). Επίσης είχε οριστεί και είχε διευθύνει και το ματς της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία, αυτό που στο ΟΑΚΑ έληξε 0-3. Είναι εντυπωσιακό αλλά δυο χρόνια μαζί του στην Ελλάδα νίκη γηπεδούχου δεν είχαμε δει και στο Καραϊσκάκη είδαμε το γιατί: ο τρόπος που διευθύνει τα ματς είναι η χαρά του φιλοξενούμενου καθώς αφήνει το δυνατό παιχνίδι, δίνει κάρτες σε όσους «κόβουν» αντεπιθέσεις και διευθύνει ματς προσπαθώντας να δείξει πως δεν καταλαβαίνει από έδρες κ.λπ. Οσο για το τι έκανε το VAR στη φάση που ο Αλβάρο προσπαθεί να πάρει ενθύμιο τη φανέλα του Ταρέμι, το πράγμα είναι απλό: ο elite Ζίμπερτ σιγά μην ακούσει τι του λέει το VAR. Aν όσοι ήταν στο VAR τόλμησαν να του πουν κάτι…

Συγγνώμη

Στον Βόλο ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη για την εμφάνιση του ΠΑΟ. Είπε ότι ο ΠΑΟ βρίσκεται στην αρχή μιας νέας διαδικασίας και ότι ο ίδιος ελπίζει ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Πέρα από το να ελπίζει, ο Ισπανός μπορεί να κάνει λίγα. Δεν φταίει αυτός αν οι παίκτες του δυσκολεύονται να σκοράρουν και δέχονται γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου. Και δεν είναι το πρώτο ματς φέτος όπου αυτό συνέβη.

Ρέιντζερς

Αυτά τα προβλήματα είχαν φανεί στον ΠΑΟ από το πρώτο κιόλας ματς στη σεζόν – εκείνο που είχε δώσει εναντίον της Γκλάσκοου Ρέιντζερς στη Γλασκώβη στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ Αύγουστο μήνα. Τρεις μήνες αργότερα και μολονότι έχει αλλάξει τρεις προπονητές και αρκετούς βασικούς ο ΠΑΟ εξακολουθεί να έχει τα ίδια προβλήματα. Γιατί; Γιατί αυτά οφείλονται στην αδυναμία διαχείρισης της πίεσης από την πλευρά μη συνηθισμένων στον πρωταθλητισμό παικτών του. Δεν αποκλείεται, υπό αυτό το πρίσμα, κι ο ερχομός του Μπενίτεθ να άγχωσε κάποιους περισσότερο! Κάποιοι κατάλαβαν ότι οι εποχές που υπεύθυνος για τα άσχημα αποτελέσματα θα είναι αποκλειστικά ο προπονητής τελειώσανε και αγχώθηκαν πιο πολύ. Ας μην ξεχνάμε πως ειδικά οι παλιότεροι παίκτες του ΠΑΟ ήθελαν και τον ερχομό αλλά και την παραμονή ενός δικού τους ανθρώπου: του Χρήστου Κόντη.

Τετέι

Κατά τα άλλα στο ματς του Ατρομήτου με την Κηφισιά είχαμε ένα ακόμα σπουδαίο ματς του Ανδρέα Τετέι που μπορεί να μην έκανε τα εντυπωσιακά πράγματα που μας έδειξε στα ματς με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ, αλλά και πάλι από δική του ενέργεια η Κηφισιά βρήκε το 0-1 βάζοντας βάσεις για τη νίκη της με 1-2. Είμαι περίεργος αν θα τον αγνοήσει πάλι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις κλήσεις της Εθνικής για τα ματς του Νοεμβρίου. Το ότι η Εθνική μας έχει ήδη αποκλειστεί είναι μια ωραία ευκαιρία για τον ομοσπονδιακό να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν κληθεί και φυσικά δεν έχουν αγωνιστεί αλλά μπορεί να του είναι χρήσιμοι μελλοντικά. Ακούω π.χ. ότι είναι έτοιμος να καλέσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Αντώνη Τσιφτσή αντί του Χρήστου Μανδά. Για να δούμε τι θα δούμε.