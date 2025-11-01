Με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στη Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν να έχουν «καθαρίσει» το παιχνίδι ως το 73ο λεπτό, όταν προηγήθηκαν με 2-0, ωστόσο ο Άρης ξαναμπήκε στο ματς χάρη σε εύστοχο πέναλτι, το οποίο έφερε και την αποβολή του Μάνσα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Πειραιά διαχειρίστηκε το ματς με ψυχραιμία και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.

Μετά τη λήξη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη δύσκολη επικράτηση της ομάδας του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν ξέρει πώς κατάφερε ο Ολυμπιακός να διατηρήσει το προβάδισμα μετά την αποβολή, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα τώρα είναι η ξεκούραση των παικτών ενόψει της συνέχειας.

Που θεωρεί ότι κρίθηκε το παιχνίδι:

«Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή όμως δεν κάναμε μεγάλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά και σκοράραμε. Δεν ξέρω πως αντέξαμε μετά την αποβολή και το πέναλτι, αλλά ευτυχώς αντέξαμε».

Για το παιχνίδι που έρχεται με την PSV:

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα γι’ αυτό. Πρέπει να ξεκουραστούν οι παίχτες, να δούμε πως θα κάνουν καλή αποκατάσταση και μετά θα μπούμε σε διαδικασία να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. Όπως και πριν από τον Άρη που όλοι έλεγαν για το παιχνίδι της Τρίτης. Πάντα πηγαίνουμε παιχνίδι το παιχνίδι».